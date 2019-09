Esbjerg Kommune vil vejledes i grødesag: Borgmester retter henvendelse til miljøminister

I 2017 tog det borgmesteren i Silkeborg Kommune syv dage at beordre grødeskæring i Natura 2000-område i Gudenåen. I sagen om Mølledammen i Ribe kan området ikke renses op med henvisning til, at området er Natura 2000, og nu har borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) kontaktet miljøminister Lea Wermelin (S) for at blive vejledt i fortolkning af vandløbsregulativ.

Situationen i Gudenåen var anderledes, end den i dag er i Mølledammen i Ribe, idet vandstanden i Gudenåen var høj, da ordren blev givet, men det, de to vandløb har til fælles er, at de begge er Natura 2000-områder. Netop den type område, som Esbjerg Kommunes miljøforvaltning bruger som årsag til, at man ikke blot kan fjerne grøden fra Mølledammen i Ribe uden en foregående konsekvensvurdering.

Tidspunktet var sensommeren 2017, og strækningen er et Natura 2000-område præcis, som Mølledammen i Ribe er det, men Steen Vindum anmodede om, at der hurtigst muligt blev gennemført en ekstraordinær grødeskæring, og ifølge en pressemeddelelse på Silkeborg Kommunes hjemmeside var det borgmesterens ønske, at det skulle igangsættes og gennemføres med meget kort varighed.

Mandag 16. september afholdes der temamøde for alle byrådspolitikere på Rådhuset i Esbjerg om Mølledammen i Ribe. Mødet tager udgangspunkt i en 18 sider lang rapport om Mølledammen og muligheder for et frit vandspejl, som kommunens miljøforvaltning har udarbejdet.

- Herfra tolkede man regulativet således, at det var tilladt med ekstraordinær grødeskæring i visse situationer og på en række præmisser. En af disse gik på, at det ikke måtte gøres hvert år, men da der ikke var grødeskåret i 10 år havde borgmesteren sit på det tørre, og hans beslutningen blev da heller ikke påklaget af diverse miljøorganisationer efterfølgende, siger Poul Hald Møller, der, hvis han havde været i borgmesterens sko, nok ville have truffet samme afgørelse i en situation, som han vurderede som ekstraordinær.

- Men når det så er sagt, havde borgmesteren noget at have sin beslutning i.

Miljøministeren

Udover, at det i Esbjerg Kommunes vandløbsregulativ hedder, at strækningen fra møllerne i Ribe til Varming Bro skal oprenses to gange årligt, lyder det samtidig i regulativet, der blev udarbejdet i det daværende Ribe Amt, at "Ribe Amtsråd har ret til at foretage ekstra oprensninger, såfremt det måtte vise sig nødvendigt."

Dermed opstår endnu et fortolkningsspørgsmål. Amtsrådet er væk, så er det i stedet byrådet og Esbjerg Kommune selv, der kan vurdere om det er nødvendigt? Og er det Esbjerg Kommunes miljøforvaltning, der som vandløbsmyndighed skal foretage denne fortolkning? Poul Hald Møller ønsker ikke at udtale sig om vandløbsregulativer i Esbjerg Kommune, men borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) mener ikke, han har de samme muligheder som kollegaen i Silkeborg Kommune.

- I Silkeborg vurderede borgmesteren, at vandstanden i Gudenåen var forhøjet og vandgennemstrømningen dårlig på grund af grøden. Derfor kunne der oprenses ekstraordinært. I Mølledammen er vandgennemstrømningen umiddelbart ikke udfordret, og behovet for grødeskæring kommer derfor ud fra ønsket om at området skal tage sig pænt ud, og det er der stor politisk vilje til at få genskabt, siger Jesper Frost Rasmussen, der nu har rettet henvendelse til Danmarks nye miljøminister, Lea Wermelin (S).

- Der skal ikke herske tvivl om, at Esbjerg Kommune gerne lader sig vejlede i denne sag. Forvaltningen har haft en kontakt med Miljøstyrelsen, men det er desværre ikke løst med det, siger Jesper Frost Rasmussen, der på vegne af ham derfor bad udvalgsformand Karen Sandrini (S) om at give et brev til ministeren om sagen, da Lea Wermelin fredag besøgte Mandø.

- Jeg vil høre, om hun i denne konkrete sag ser et problem i, at vi søger at genoptage den praksis, som var i amtets tid før 2003 med op til fire grødeskæringer i Mølledammen. Er der ingen problemer heri, træffer vi naturligvis på den baggrund de nødvendige afgørelser, siger Jesper Frost Rasmussen.