Esbjerg Kommune vil nedbringe antallet af alvorlige cykelulykker

Esbjerg Kommune deltager i Rådet for Sikker Trafiks kampagne "Brug 2 sek. mere", som skal få bilister og cyklister til at orientere sig lidt bedre i kryds.

Det er særligt i vejkryds, at cyklisterne er i risikozonen for at komme til skade. 2.627 cyklister blev dræbt eller kom alvorligt til skade i årene 2013 til 2017, og i to ud af tre tilfælde skete ulykken i et kryds.

Esbjerg: Hvert år sker der mange alvorlige cykelulykker, som har store personlige og økonomiske konsekvenser. Derfor deltager Esbjerg Kommune i en kampagne fra Rådet for Sikker Trafik for at gøre opmærksom på de farligste situationer, og hvad man kan gøre for at undgå dem.

Brug to sekunder mere

Alene i Syd- og Sønderjyllands Politikreds var antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister i perioden 197, og det er alt for mange. Derfor deltager Esbjerg Kommune i Rådet for Sikker Trafiks kampagne "Brug 2 sek. mere", som skal få bilister og cyklister til at orientere sig lidt bedre i kryds, hvor cyklisterne altså er særligt udsatte.

- I Ribe, Bramming og Esbjerg bliver cyklister og andre trafikanter mindet om kampagnebudskabet i særligt trafikerede kryds via skilte, og så får kampagnelogoet lov til at pryde asfalten på cykelstier. Vi kender alle til at have travlt, men at forhaste sig i trafikken kan få fatale konsekvenser. To sekunder er en lille, men absolut vigtig investering i at øge sikkerheden for sig selv og andre i trafikken, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen i en pressemeddelelse.