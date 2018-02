Esbjerg Kommune trækker sig fra samarbejde om ulovlig indsamling af data

Esbjerg: Seksuelle aktiviteter, handicap, vold i hjemmet og omgang med alkohol og stoffer. Alt det er Esbjerg Kommunes børn og unge ned til 12 år blevet bedt om at oplyse i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse under et løfte om fuld anonymitet. Men i sidste uge kom det frem, at de fortrolige oplysninger ikke er fuldt anonymiserede. Derfor er dataindsamlingen ulovlig.

I alt 44 kommuner, heriblandt Esbjerg, har deltaget i undersøgelsen, der foruden at indsamle oplysninger om de unges drukvaner, sexliv og kriminelle fortid også har registreret børnenes fødselsår, fødselsmåned, fødselsland, postnummer, skole og klasse.

Det fik tirsdag Komiteen for Sundhedsoplysning, der står bag undersøgelsen, til at lukke databasen med de unges besvarelser.

I Esbjerg Kommune er det SSP & Forebyggelse, der har været lokal tovholder på undersøgelsen, og leder Steen Bach oplyser, at Esbjerg Kommune ud over at slette data nu også har valgt at trække sig helt fra samarbejdet.