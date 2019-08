De massive problemer med Ribes ny elektroniske parkeringshenvisning har fået Esbjerg Kommune til at holde en del af leverandørens betaling tilbage. Samtidigt er planerne om at indføre systemet i Esbjerg sat på pause.

Esbjerg: Det sker lige, som højsæsonen begynder, så timingen kunne ikke være bedre.

Sådan sagde formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S), da han i begyndelsen af juni indviede Ribes nye elektroniske parkeringshenvisnings-system. Glæden blev dog kort. Flere af tavlerne virkede ikke, og kort tid efter måtte systemet slukkes igen.

Leverandøren, den Næstved-baserede virksomhed Atki, er blevet tilkaldt, men problemet er endnu ikke løst. Som konsekvens heraf har Esbjerg Kommune besluttet at tilbageholde en del af betalingen. To af i alt seks millioner kroner er endnu ikke blevet betalt, og alt arbejdet med at implementere systemet i Esbjerg er blevet sat på pause.

- Det var planen, at arbejdet i Esbjerg skulle gå i gang her i sensommeren, men indtil videre er alting sat på standby. Jeg kan roligt sige, at der er en vis skuffelse over produktet. Vi har fået leveret et system, der ikke fungerer, og leverandøren har fortsat ikke været i stand til at få det til at fungere. Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S).