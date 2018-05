Esbjerg Kommune støtter op om en røgfri fremtid

Esbjerg: Torsdag 31. maj er WHO's World No Tobacco Day, og det er også dagen, hvor Esbjerg Kommune sammen med de øvrige partnere i Røgfri Fremtid sætter ekstra fokus på at gøre Danmark røgfrit for de kommende generationer. Visionen er en røgfri generation i 2030, og skal målet nås, kræver det handling nu.

Hver dag begynder 40 børn og unge i Danmark at ryge, og kurven for antallet af unge rygere er desværre begyndt at pege opad igen. Skal kurven knækkes, er det nødvendigt, at mange arbejder sammen, for at Danmarks børn og unge aldrig tænder den første cigaret. Derfor bakker Esbjerg Kommune op om partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden har taget initiativ til med en fælles vision om et røgfrit Danmark i 2030.

- Esbjerg Kommune er partner i Røgfri Fremtid, fordi vi deler visionen om en røgfri fremtid. Vi mener, at børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen skal vi tage ansvar for, at det bliver muligt. Vi vil arbejde for, at færre børn og unge begynder at ryge også i Esbjerg Kommune, så flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv, og færre bliver syge af tobaksrøg, siger formand for Sundhed & Omsorgsudvalget, Olfert Krog (DF).

Kommunens rygestopinstruktører vil på WHO's World No Tobacco Day torsdag 31. maj være at finde på uddannelsesinstitutioner og fritidssteder rundt omkring i kommunen:

UC Syd, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, kl. 7.45 - 8.15. Esbjerg Forberedende Erhvervsskole, Darumvej 140, 6700 Esbjerg, kl. 11.30 - 12.30. GAME Streetmekka, Nørrebrogade 1C, 6700 Esbjerg, kl. 15 - 16.