Esbjerg Kommune har fundet sin nye kommunaldirektør efter Otto Jespersen, der har siddet på posten i 22 år, nemlig 50-årige Rikke Vestergaard, snart forhenværende koncerndirektør i Region Syddanmark.

Med ansættelsen, som Esbjerg Byråd godkendte mandag aften på et lukket møde, bliver det et farvel til Region Syddanmark, hvor Rikke Vestergaard har bestredet topposten siden 2016. Før regionen var hun kommunaldirektør i Kolding Kommune, som hun kom til i år 2000, og hvor hun i øvrigt havde en lang karriere bag sig på skiftende poster.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) glæder sig over valget, som ansættelsesudvalget var enigt om. I alt havde 11 personer søgt stillingen som ny kommunaldirektør for Esbjerg Kommune:

- Det er jo rigtig vigtigt for en borgmester, at der er et godt samspil med kommunaldirektøren - en borgmester og en kommunaldirektør vil jo langt hen ad vejen skulle være et makkerpar. Jeg har en god fornemmelse med ansættelsen - jeg tror, det vil komme til at fungere rigtig godt, siger Jesper Frost Rasmussen til JydskeVestkysten.