Esbjerg Kommune skal se smukkere ud

Esbjerg Kommune: Ikke nok med, at Esbjerg Kommunes image skal have et løft - kommunen skal også rent fysisk være pænere.

Som en del af den plan, økonomiudvalget netop har fået forelagt af kommunaldirektør Rikke Vestergaard og resten af direktionen, indgår ansættelsen af en stadsarkitekt, der skal sikre, at kommunen får et "sammenhængende, visuelt udtryk på et højt, arkitektonisk niveau".

Ansættelsen af en stadsarkitekt er oprindeligt byrådsmedlem Henrik Valløs (Borgerlisten) ønske.

- Med stillingen som stadsarkitekt følger vi niveauet i andre større danske byer som for eksempel Århus, Ålborg, København og Vejle. Stadsarkitekten bliver den fagligt stærke person, der kan være med til at sikre, at nye byggeprojekter lever op til en vis kvalitet og standard og tænkes ind i en sammenhængende udvikling af byens arkitektoniske udtryk. Det var Henrik Vallø, der i sin tid bragte det op, og nu har direktionen adopteret det udmærkede forslag, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

Stadsarkitekten får tillagt høringspligt ved alle større byggerier af væsentlig betydning i kommunen, og den pågældende skal påse, at arkitektoniske hensyn indarbejdes i gadebilledet. Funktionen placeres under Teknik & Miljø, men den endelige organisering i forvaltningen er af naturlige årsager endnu ikke fastlagt.

Esbjerg Kommune skal nemlig have ny direktør for Teknik & Miljø, idet den hidtidige (Hans Kjær, red.) går på pension med udgangen af januar.

- Den nye direktør, som ikke er ansat endnu, skal have plads til at lære sin egen forvaltning at kende, og derfor er der også i forhold til strategiplanen fra direktionen en tidsmæssig forskydning i de nye tiltag, der skal tænkes ind i den forvaltning, siger Jesper Frost Rasmussen.