- Flere studier viser, at fattigdom i opvæksten har langvarige og tunge konsekvenser for børn. Bare ét år i fattigdom i opvæksten mindsker børns chancer for at for få en uddannelse og stifte familie. Samtidig øger det risikoen for et voksent arbejdsliv med lavere løn og en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Børnefattigdom har derfor også negative langsigtede samfundsøkonomiske konsekvenser. I Esbjerg kommune er 6,1 procent af vores børn ramt af fattigdom. Det er cirka 1.400 børn og unge i alderen nul til 17 år, forklarede Ulla Koman-Mejer og nævnte som symptom på fattigdommen, at 87 familier i Ribe og 44 familier i Bramming i år modtager julehjælp.

Esbjerg Kommune skal i det nye år i gang med at belyse, hvor mange børn og unge i kommunen, der lever under økonomisk pressede kår, og hvordan man kan gøre noget ved det.

I SF er der stor sympati for forslaget. Der er flere årsager til fattigdommen, og meget kommer fra Christiansborg. Det er ikke Afrika-fattigdom, men der er børn, der ikke har de muligheder, andre har, og børn, hvor Fødevarebanken må ind over for at sikre, at de får morgenmad.

- Vi ønsker, at forvaltningen kommer med forslag til, hvordan vi kan hjælpe de børn med en sundheds og beskæftigelsesindsats for de berørte familier og ønsker sagen forankret i Børn & Familie med henblik på fremtidige tiltag, lød det fra Ulla Koman-Mejer.

Venstres Preben Rudiengaard udtrykte sympati for Ulla Koman-Mejers "bankende sociale hjerte" og erklærede sig positiv stemt over for at hjælpe de fattige, der ikke får "mad, oplevelser og tryghed" og dermed en sværere tilgang til voksenlivet. Men han udtrykte skepsis over for tallene.

- Jeg har altid haft en vis skepsis over for tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som du konverterer til Esbjerg-tal. Det antal kan vi ikke bruge. Lad os nu få en analyse af omfanget af børn - det kan jeg godt tilslutte mig. Men jeg hopper ikke på tal, der kommer frem, når man sidder og piller ved statistikker, lød det fra Rudiengaard, mens Enhedslistens Sarah Nørris tørt kommenterede, at Preben Rudiengaard er omtrent ligeså skeptisk over for tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som hun selv er over for tal fra Cepos og Dansk Industri.