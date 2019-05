Efter knap syv år som ejer ønsker Esbjerg Kommune at afhænde den tidligere Esbjerg Højskole, der i dag huser konferencehotellet ECH Park. Mulighed for at bygge boliger og nyt hotel på arealet.

Esbjerg Kommune: Da den historiske Esbjerg Højskole gik konkurs i begyndelsen af 2012, ilede Esbjerg Kommune til og købte de 11.000 kvadratmeter bygninger og tilhørende grund på 72.000 kvadratmeter i Stormgade. Siden blev højskolen lejet ud og omdannet til konferencehotel, og en anden del af det store grund-areal er blevet solgt og ejendomsudviklet af Claus Sørensen Ejendomme, der er i gang med byggeriet af to tårne på henholdsvis ni og 14 etager indeholdende 63 luksus-lejligheder. Nu vil Esbjerg Kommune af med flere af de gamle højskole-arealer, og et af dem udbydes nu til salg med de eksisterende bygninger - dog under hensyntagen til, at der stadig ligger en flere-årig lejeaftale med administrerende hoteldirektør Palle Storinggaard, der driver konferencehotellet ECH Park fra bygningerne. Mindsteprisen er sat til 22,5 millioner kroner - eksklusive moms, oplyser Esbjerg Kommune i en annonce, der også gør opmærksom på, at der ligger en masterplan med rammer for udvikling af området.

Kort om Esbjerg Højskole blev kommunal ejendom i sommeren 2012 få måneder efter, at højskolen gik konkurs. Esbjerg Højskole, der udgør en markant del af den gamle Esbjerg Kommunes arbejderhistorie, blev sidenhen lejet ud til Palle Storinggaard, der fra 2013 begyndte at drive konferencehotel fra adressen.

Attraktivt område Ifølge borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) er det alene de gamle højskolebygninger med tilhørende matrikel og forplads på hjørnet af Stormgade og Spangsbjerg Kirkevej, der nu udbydes til salg med mulighed for at nedrive nogle af de gamle bygninger og opføre nyt. - Vi har tidligere - for nogle år siden - forsøgt at afhænde hele det samlede areal, som kommunen købte i forbindelse med konkursen, men det var der ikke en køber til - det var måske for stor en mundfuld. Men det er jo et smukt, grønt område, der er attraktivt og bynært, så ved at dele det op i mindre bidder, skal der nok komme flere interesserede. Allerede nu er der kommet flere henvendelser på det udbud, vi har i gang, siger Jesper Frost Rasmussen, der tilføjer, at et areal mellem konferencehotellet og Claus Sørensen Ejendommes byggeri formentlig senere vil blive sat til salg.

Hoteldirektør med i udbud Hvorfor overhovedet sælge det område, hvorfra der i dag drives konferencehotel? - Esbjerg Kommune har jo ingen interesse i at stå som ejer af en hotelvirksomhed, hvilket jo er realiteten i dag, hvor Palle Storinggaard forpagter bygningerne af Esbjerg Kommune, siger borgmesteren. I henhold til masterplanen for området er der lagt op til, at der kan etableres bolig- og hotelbebyggelse, og deraf kan man udlede, at det er en politisk forhåbning, at der fortsat vil være hoteldrift fra adressen - muligvis fra et nybygget hotel. Og det kan sagtens gå hen og blive sådan. Palle Storinggaard, ejer og administrerende direktør af ECH Park, hvis lejekontrakt Esbjerg Kommune tidligst kan opsige i 2026, har aldrig lagt skjul på, at han gerne vil være herre i eget hus i det attraktivt beliggende ejendomskompleks. Palle Storinggaard oplyser da også til JydskeVestkysten, at han sammen med en investor agter at deltage i udbuddet, og at han har store planer for området. Disse planer ønsker han dog ikke at løfte sløret for på nuværende tidspunkt.