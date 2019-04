Esbjerg Kommune planlægger nyt parkeringsanlæg ved rådhuset

Bedst som byggeriet af et nyt parkeringshus i Danmarksgade skal til at gå i gang, viser det sig, at man på Esbjerg Rådhus går og brygger på planer om at opføre endnu et parkeringsanlæg i Rolfsgade.

Problemet er velkendt og langtfra nyt, men nu kan der måske være bedring på vej. I forbindelse med udarbejdelse af den nye trafikplan for Esbjerg Midtby er en af de idéer, der er blevet fremlagt for politikerne i Teknik & Byggeudvalget, et nyt parkeringsanlæg.

Esbjerg: Parkeringspladser er en mangelvare blandt de cirka 475 kommunalt ansatte, der arbejder på rådhuset ved Torvegade. Det tvinger mange medarbejdere til at søge ned i de bagvedliggende gader for at parkere langs kantstenene - og det til stor gene for områdets beboere.

Hensyn til naboerne

De første skitser til det nye parkeringsanlæg viser, at der er tale om et byggeri i tre etager med kælder, stue og førstesal, der tilsammen skal skabe plads til mellem 200 og 250 biler.

- Tanken er, at man graver ned og laver kælder, for at p-anlægget ikke rager alt for langt op i bybilledet, men det er et vanskeligt område at give sig til at bygge i. Området er tæt bebygget. og der er mange naboer at tage hensyn til. I det øjeblik, man vil bygge bare en smule i højden, skal der også indregnes faktorer som for eksempel skyggevirkninger, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Han understreger, at der endnu kun er tale om et forslag.

- Parkeringsanlægget er en mulighed. Vi er åbne overfor idéen og vi er med på, at parkeringssituationen inde omkring rådhuset ikke er optimal. Omvendt er vi også kun lige gået i gang med at bygge et nyt parkeringshus i Danmarksgade. Det er vel at mærke et projekt til 40 millioner kroner, siger Søren Heide Lambertsen.