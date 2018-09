Politikerne drømmer om at omdanne Marbækgård, hvor Marbækgaard Catering havde til huse inden sin konkurs sidste år, til et trailcenter. Arkivfoto: Bjarne Andersen.

Der er lagt store planer for den konkursramte idyl på Marbækgård, hvor kommunen drømmer om et såkaldt trail-center til udendørsaktiviteter. Centret vil koste 1,9 millioner at løbe i gang og håbet er, at man kan få fonde til at bidrage.

Esbjerg: Der er ikke meget liv bag dannebrogsvinduerne på den ellers så idylliske landejendom Marbækgård, der er omringet af skov, sø og strand. Gården har siden konkursen af Marbækgaard Catering i sommeren 2017 stået tom - men næppe meget længere. I maj besluttede Økonomiudvalget, at gården ikke skal sælges, men i stedet gøres til et fyrtårn for friluftsliv i Marbæk og omdannes til et såkaldt trailcenter. Trailcentre er en helt ny form for idrætsfaciliteter til udendørsidræt. Faciliteterne kan bedst beskrives som en kombination af klubhus, depot og mødested i naturen tæt på skov, vand, stier og ruter, for både den organiserede og uorganiserede idrætsudøver. Centret skal være åbent for alle og til hver en tid. Sagen er nu endt i Teknik & Byggeudvalget, hvor man har fået til opgave at realisere idéen. Her har forvaltningen udarbejdet en udviklingsplan, der foruden anlægsarbejdet og selve igangsættelsen også indebærer en række workshops, der skal kortlægge de kommende brugeres ønsker og behov. - Der er tale om et rigtig lækkert område med skøn natur og stier til både gåture, løb og mountainbikes. Traditionelt set er motionisterne holdt sig lidt hver for sig, men med et trailcenter kan alle få et fælles mødested. Håbet er, at vi kan få rigtig mange forskellige aktører med ind over projektet. Jo flere desto bedre, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide-Lambertsen (S).

Trailcenter Marbækgård Trailcentret på Marbækgård tænkes at fungere som en servicebygning og det naturlige mødested for alle motionister, der dyrker idræt i naturen, f.eks. orienteringsløb, løb, vandring, stavgang, ridning, kajak, mountainbike mv. Planen er desuden, at gården skal rumme et fællesrum med information om ruter og andre idrætsmuligheder, omklædningsfaciliteter, en række grejbaser, og et overdækket aktivitets- og mødested. Eftersom Marbækgård har gode parkeringsmuligheder og er placeret i et knudepunkt for stier og ruter, er håbet, at det vil være et naturligt sted at starte og slutte sin træning.

Hvem betaler gildet? Trailcentret vil koste 1,9 millioner kroner fordelt over to år, og dertil kommer driftsomkostningerne til blandt andet el, vand og varme, der løber op i cirka 110.000 kroner om året. Brugernes forventes dog selv at bidrage med frivillig arbejdskraft til eksempelvis rengøring. Finansieringen håber man at få hjælp til udefra, og udvalget har nu bedt forvaltningen om at gå i gang med at sende ansøgninger ud til diverse fonde. - Jeg håber og tror på, at der findes nogle fonde, der kunne være interesseret i at støtte projektet, fordi det er så bredt favnende. Trailcentret kommer til at være tilgængeligt for alle, påpeger udvalgsformanden, der ikke vil løfte sløret for, hvilke fonde man har i tankerne.