Esbjerg Kommune indgår aftale med lærerne om arbejdstid

Det var en fast ramme om forhandlingerne, at aftalen hverken måtte føre til ekstra udgifter for skolevæsenet eller serviceforringelser. Samtidig har det været et mål at styrke undervisningen, støtte op om arbejdsmiljøet og sikre folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads.

Som et nyt tiltag bliver antallet af undervisningstimer for nyuddannede lærere sat ned, så de får bedre tid til en god introduktion. Samtidig kan skolerne regne en vikarpulje ind i arbejdstiden for de faste lærere, som på den måde kan dække ind for hinanden ved fravær. Det gør behovet for at ansætte vikarer mindre, og eleverne vil møde vikarer, som både er velkendte og kvalificerede.

Efter ønske fra begge parter fortsætter aftalen om den såkaldte flex- og fixtid, som både sikrer fleksibilitet i forhold til mødetidspunkter og sætter en fast ramme om undervisningstid og møder. Lærerne vil også fortsat have mulighed for at lægge en del af forberedelsestiden derhjemme.

- Det er positivt, at vi nu har fået en aftale på plads, og den bygger videre på den praksis, vi har skabt med administrationsgrundlaget, som vi er enige om har fungeret godt i hverdagen på skolerne. Nationalt bærer opgaven nogle knaster med sig fra overenskomstforhandlingerne, men jeg er glad for, at vi lokalt kan gå konstruktivt i dialog og nå til enighed. Det skaber stabilitet og stiller folkeskolen stærkt, når vi går samme vej, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i en pressemeddelelse.

Evaluering

Bag aftalen står repræsentanter fra Esbjerg Lærerforening, Skolelederforeningen og Skoleadministrationen, og det brede fundament ser formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), som en fordel:

- Det vigtigste er, at aftalen fungerer i praksis på vores skoler, hvor den skal være enkel og klar at arbejde med for alle. Derfor er jeg glad for, at vi i forløbet har fået perspektiverne med fra alle sider, og vi står nu med en aftale, der sætter fokus på fleksibilitet, balance og dialog, som giver lærerne mulighed for at koncentrere sig om elevernes læring og trivsel, siger hun.

Lokalaftalen skal evalueres i begyndelsen af 2020, og i Esbjerg Lærerforening ser formand Kenneth Nielsen frem til at lade den nye aftale komme ud at virke i praksis i det kommende skoleår.

- Jeg er tilfreds med, at vi kunne finde en enighed om at skabe et grundlag for, at det kan lykkes at give eleverne en bedre undervisning, end tilfældet er i dag. Der er ikke tale om store skridt, men der er tydelige signaler om, at vi er kommet lidt længere væk fra lov 409. Nu vil tiden vise, om signalerne og intentionerne omsættes til en positiv forandring ude på matriklerne og i klasselokalerne", siger Kenneth Nielsen.