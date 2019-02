Esbjerg Kommune hylder de dygtigste lokale idrætsfolk ved Idrætsfesten 2018

Esbjerg Kommune har allieret sig med en sportskender fra tv-verdenen - nemlig TV2s sportskommentator og studievært, Thomas Kristensen, der i øvrigt selv er opvokset her i Esbjerg, til at lede slagets gang. Han vil guide mestrene og deres gæster gennem aftenens program, der byder på middag og underholdning.

Respekt og anerkendelse

Traditionen tro uddeler borgmesteren Idrætsprisen til Idrætsfesten, og i år er de tre nominerede håndboldspiller Estavana Polman fra Team Esbjerg, EfB's superligahold i fodbold og speedwaykører Niels-Kristian Iversen, bedre kendt som PUK, fra Esbjerg Vikings.

- Idrætsfesten handler om at vise respekt og anerkendelse for den enorme indsats og de imponerende resultater, som vores topidrætsfolk har præsteret i det forgangne år. Vi vil gerne vise dem, at de med deres succes, vilje og engagement skaber positiv energi og fungerer som forbilleder i deres sportsgrene og klubber og samtidig er ambassadører, som vi med stolthed sender ud i verden for Esbjerg Kommune, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen i en pressemeddelelse.