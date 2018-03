Esbjerg Kommune har halveret magtanvendelser mod børn og unge

- Det er altid dejligt, når der er færre magtanvendelser. For selv om man følger alle regler, så er det stadig en dårlig oplevelse for den, det går ud over. Derfor er det en skøn udvikling, siger Diana Mose Olsen.

Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen.Det kan være indgreb, der sker alene af hensyn til borgeren selv, for eksempel hvis en kvinde med demens blidt fastholdes i en badesituation. Men det kan også ske af hensyn til andre, for eksempel hvis en ung på et anbringelsessted føres til sit værelse, fordi vedkommende udviser en adfærd, der er uforsvarlig. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes. Kilde: Socialstyrelsen

En er for meget

I januar 2017 kom der en ny lovgivning på området, som krævede, at kommunerne "omstillede deres tilgang til brugen af magt". Det har dog ikke haft den store betydning for Esbjerg Kommune.

- Det begyndte vi allerede på for en del år siden. Det, den nye lov krævede, var vi allerede i fuld gang med. Men det var selvfølgelig en anledning til at sætte lidt ekstra fokus på det, og det gjorde vi, siger Diana Mose Olsen.

Selvom antallet af magtanvendelser er næsten halveret, så skal kommunen fortsat blive endnu bedre, mener udvalgsformanden.

- Enhver magtanvendelse er en for meget, så vi vil fortsat have stor fokus på at få antallet til at falde. Derfor skal vi blive endnu bedre til at lære af de episoder, der må komme, og se hvordan vi kan undgå, at lignende opstår i fremtiden, siger Diana Mose Olsen.