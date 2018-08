Esbjerg Kommune har fart på husdyrsagerne

Esbjerg Kommune er landets 12. hurtigste kommune til at behandle husdyrsager, og blandt de 12 kommuner har Esbjerg Kommune behandlet tredjeflest sager.

Esbjerg Kommune: Miljøstyrelsen offentliggør hvert år statistikker over kommunale sagsbehandlingstider inden for blandt andet husdyrsager, og i henhold til den seneste statistik for 2017 kan Esbjerg Kommune godt være sig selv bekendt.

Der er målt på fire kategorier af husdyrsager, og under ét er Esbjerg Kommune landets 12. hurtigste kommune til at behandle ansøgningerne - og Esbjerg Kommune har endda behandlet tredje-flest sager ud af de 12 kommuner.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Esbjerg Kommune er på tre måneder og er således væsentligt lavere end de 4,3 måneder, der er gennemsnittet på landsplan og langt under de sagsbehandlingstider som regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået aftale om.

Husdyrsagerne fordeler sig på fire kategorier. Tilladelser til små husdyrbrug (§10-tilladelser), til mellemstore husdyrbrug (§11-godkendelse), til store husdyrbrug (§12-godkendelse) samt en kategori, der indeholder både mellemstore og store.

Opgørelsen viser desuden, at Esbjerg Kommunes sagsbehandlingstid på godkendelser til mellemstore og store husdyrbrug samlet set ligger lavere end Billund, Varde og Tønder kommuner, mens Vejen Kommune dog har en kortere sagsbehandlingstid. I forhold til tilladelse efter §10 er Esbjerg Kommune dog ikke så godt med. Her overgås Esbjerg Kommune, hvor sagsbehandlingstiden er 2,5 måneder, af både Vejen, Varde og Billund kommuner. Imidlertid er kommunens sagsbehandlingstid på de små husdyrbrugstilladelser stadig langt under det servicemål, som regeringen og KL har sat op. Det ligger nemlig på 3,7 måneder.