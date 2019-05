Esbjerg Kommune godkender drastisk ghettoplan

Den lovpligtige udviklingsplan

De kommuner og boligorganisationer, der huser hårde ghettoer, er i forbindelse med ghettoforliget blevet pålagt at nedbringe andelen af almene familieboliger til maksimalt 40 procent inden 2030.Hvordan det skal lade sig gøre, fremgår af en lovpligtig udviklingsplan, som udarbejdes lokalt og efterfølgende indsendes til godkendelse i Transport- Bygnings- og Boligministeriet. Deadline for aflevering er den 1. juni.



Ghettoområdet Stengårdsvej omfatter Ungdomsbos afdeling 8, 13 og 14 med i alt 579 lejemål, der alle er klassificeret som almene familieboliger. Ifølge ghettoplanen skal andelen af almene familieboliger nedbringes til under 40 procent inden 2030. Det betyder, at der er markante ændringer på tapetet. For at bringe andelen af familieboliger ned, planlægger man blandt andet at jævne 20 procent af boligerne i ghettoområdet med jorden.