Esbjerg Kommune går i tænkeboks: Udsætter nu også trivselsmåling hos de små

Esbjerg Kommune har sat alle trivselsmålinger standby. Den tidlige indsats vægtes stadig højt, lover udvalgsformand Diana Mose Olsen (SF), som forklarer, at når målingerne holder pause, er det for at få undersøgt, om forældrene kan informeres bedre om brug af børnenes data. Arkivfoto

Trivselsmålinger sættes på pause. Forældre er sure over manglende anonymitet, når deres børn besvarer spørgeskemaer i forbindelse med trivsels-undersøgelser, og kommunen ønsker tid til at forbedre informationen om brug af børns data.

Esbjerg: Alle trivselsmålinger, lavet på børn i Esbjerg Kommune, er nu sat på pause. Det gælder både målinger lavet på skoleområdet og målinger på dagtilbudsområdet. Undervisningsministeriet forlangte først i januar, at trivselsmålinger i landets folkeskoler sættes stand-by, efter det kom frem, at undersøgelsen af, hvordan danske skolebørn går og har det i det daglige, gemmer CPR-numre på samtlige folkeskoleelever, der deltager - uden forældrenes samtykke. Ergo har er det ministeriet, der har bestemt, at Esbjerg Kommune ikke i øjeblikket foretager trivselsmålinger i skolerne. Beslutningen om at stoppe trivselsmålingerne hos de små er til gengæld kommunens egen beslutning, og den er nødvendig, mener Jørgen Henriksen, direktør for Børn og Kultur i Esbjerg Kommune. Han siger: - Vi har brug for tid til at tænke os godt om. Vi skal blandt andet se på, om vi informerer børnenes forældre godt nok, og hvordan vi i givet fald kan blive bedre til at orientere dem om, hvad deres børns personlige data bruges til, hvordan de opbevares, og hvordan de slettes. Han mener ikke, der er tale om en egentlig trivselsmåling hos de små og regner med, at arbejdet vil blive sat i gang igen i løbet af marts.

Vi har tidligere haft sager, hvor vi som kommune ikke har reageret hurtigt nok. Den slags sager skulle vi gerne undgå fremover. Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune

Trivselsmålinger i modvind Elever i kommunens folkeskoler har udfyldt spørgeskemaer i forbindelse med trivselsmålinger i den tro, at de oplysninger, de kom med, var fortrolige. Det har siden vist sig, at flere kommuner har brugt personlige oplysninger fra disse målinger til at sagsbehandle enkelte elever.



Undervisningsminister Merete Riisager (LA) satte derfor først i januar trivselsmålingerne i landets folkeskoler i bero.



I Esbjerg Kommune har man valgt også at sætte trivselsmålinger på dagtilbudsområdet på pause. Man ønsker nemlig at finde frem til den bedste måde at orientere forældrene om, hvad der sker med deres børns persondata, og man ønsker tid til at forberede sig på en ny persondatalov, der træder i kraft i maj.

Bekymrede forældre Flere forældre har udtrykt bekymring for Esbjerg Kommunes behandling af persondata i forbindelse med trivselsmålinger. Nogle forældre har skrevet til forvaltningen; andre har ytret sig i skarpe vendinger i Esbjergs facebook-gruppe "Fra borger til borger". En af de forældre, der er meget bekymret, er Christian J. Nielsen i Ribe. Han har tre børn i den skolesøgende alder og retter især kritik af en undersøgelse, der skal fastlægge, hvordan eleverne i 7. klasse og opefter har det. Han siger: - Jeg er meget harm på skolevæsenet i Esbjerg Kommune, fordi man er så forblændet af at opnå flotte trivselsmål, at man ikke har styr på datasikkerheden og glemmer, hvad det er, man udsætter børnene for, siger han og tilføjer, at det er grotesk, at man i skolerne lærer de unge at passe på med, hvad de udleverer om dem selv på internettet, og så samtidig sætter dem til at besvare spørgeskemaer, som er alt andet end anonyme, da eleverne bliver bedt om at oplyse deres personnummer.