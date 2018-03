Esbjerg Kommune fastsætter mindstepris for remisebygning

Ribe: Efter en lang proces omkring fremtiden for Ribes gamle remisebygning på Seminarievej, så vedtog man endegyldigt på byrådsmødet 19. marts, at bygningen skal sættes til salg igennem et offentligt udbud.

Godkendelse af prisen og fastsættelse af vilkår for salget af remisen blev først fastsat på økonomiudvalgsmøde og senere fastslået i byrådet, men da det var under et lukket punkt på dagsordenen, så ønsker hverken formand for teknik og byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen(S), formand for plan & miljøudvalget Karen Sandrini (S) eller borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) at udtale sig om, hvilken pris eventuelt interesserede private erhvervsdrivende skal byde, for at de har en chance for at få fingrene i den gamle bygning.

- Vi har både i økonomiudvalget og i byrådet på vores sidste møder besluttet at sætte den til salg, og det fremadrettede forløb er nu, at forvaltningen laver det officielle udbudsmateriale, så remisebygningen kan udbydes til salg efter påske, siger Jesper Frost Rasmussen og forklarer, at private erhvervsdrivende får mulighed for at byde ind på bygningen, så længe man overholder lokalplanen for området.

JydskeVestkysten har flere gange skrevet, at Ribe Bryghus kunne være interesseret i at købe bygningerne, og Jesper Frost Rasmussen mener, at lokalplanen tillader bryggerierhverv, og at man generelt er positivt indstillede, så længe bygningen ikke rives ned.