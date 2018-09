Ankestyrelsen har vurderet, at Esbjerg Kommune har handlet ulovligt ved at støtte den lokale streetfood gennem en konkurrence på Facebook. Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) tager afgørelsen til efterretning og lover at rette ind.

Esbjerg: Der var ikke i orden, da Esbjerg Kommune på sin Facebokside lancerede en konkurrence, hvor gevinsten var såkaldte street tickets til Esbjerg Street Food. Det har Ankestyrelsen konkluderet efter at have kigget nærmere på sagen og hørt kommunens udlægning. Esbjerg Kommune lagde omkring Esbjerg Street Foods åbning den 1. maj på sin Facebookside en konkurrence op, hvor man kunne vinde gavekort til en værdi af 750 kroner til det nye spisested. Det faldt flere for brystet, og en borger henvendte sig til Ankestyrelsen og bad den tage stilling til lovligheden af opslaget. Ankestyrelsen udbad sig en redegørelse fra Esbjerg Kommune, der i sit svar slog på, at kommunen havde afviklet et ungebyråd, hvor vinderidéen netop var street food i Esbjerg. I mellemtiden blev vinderideen overhalet indenom af planerne om at etablere Esbjerg Street Food, og ungebyrådet blev derfor en lille del af det virkelige projekt og fik lov at få indflydelse på blandt andet udsmykning af et areal på stedet Med henvisning til netop det, mente kommunens jurister, at opslaget var i orden.

Frist Ankestyrelsen har i sin skrivelse til Esbjerg Kommune givet byrådet en frist på to måneder til at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver byrådet anledning til.Bliver svaret som ventet, at man fra byrådets side beklager og vil rette ind, sker der formentlig ikke mere i sagen.



Ankestyrelsen kan i alleryderste konsekvens pålægge landets kommuner dagbøder, hvis kommunerne bryder gældende regler.