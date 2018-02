Vilslev: Ukendte gerningsmænd har opgravet hele 800 meter af den såkaldte Vadehavskanal vest for Kongeåslusen ved Vilslev. En kanal, der for 50 år siden blev bygget for at lede vandet væk fra Kongeåen, men som ikke har været renset op eller gravet ud siden det daværende Ribe Amt besluttede sig for at nedlægge kanalen tilbage i 2004.

Både borgere og lodsejere i og omkring Vilslev har i årevis uden held presset på for at få oprenset Vadehavskanalen, og torsdag formiddag oplyser Kystdirektoratet, at ukendte gerningsmænd har opgravet omkring halvdelen af den 1,5 kilometer lange kanal uden foregående tilladelse. Kystdirektoratet vil nu undersøge gravearbejdet ved Kongeåen, der er foretaget uden de nødvendige tilladelser fra Kystdirektoratet, der er øverste myndighed hvad angår tilladelser til at gennemføre uddybning eller gravning på søterritoriet.

- Vi har modtaget en anmeldelse fra Esbjerg Kommune, og vi undersøger nu, hvad der skal være de videre skridt i sagen, siger områdechef hos Kystdirektoratet, Hans Erik Cutoi-Toft, der ikke vil tage stilling til, hvorvidt det er private eller frustrerede Vilslev-borgere, der har taget sagen i egen hånd.

- Vi kan konstatere, at nogen har gjort noget, de ikke har haft lov til ved at grave i kanalen. Det kan vi blandt andet se ved, at der er lagt materiale op på brinken, siger Hans Erik Cutoi-Toft, der heller ikke vil gætte på, hvem der står bag ulovlighederne.