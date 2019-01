Esbjerg Kommune advares mod katastrofalt vådområdeprojekt

Formand for Gammelt Præg i Ribe advarer Esbjerg Kommune mod af gennemføre et foreslået vådområdeprojekt i Ribe Østerå før kommunens forvaltning nøje har gennemtænkt konsekvenserne. Projektet kan medføre uoprettelige sætningsskader på Ribes

I denne proces har kommunens forvaltning samtidig fokus på, at der i 2020 fra statens side kommer udkast til nye vandområdeplaner, og her må det forventes, at staten har anført de tre stemmeværker i Ribe midtby som spærringer, der skal fjernes i perioden af hensyn til blandt andet snæblen.

Årsagen til Allan Sørensen skarpe kommentar er, at når der fredag er møde i kommunens Teknik & Byggeudvalg, kan udfaldet i et af punkterne bliver afgørende for det gamle Ribes fremtid.

Sådan kontant er formand for Foreningen Gammelt Præg, Allan Sørensen, der i Gammelt Præg har som formål at restaurere og vedligeholde bevaringsværdige, gamle ejendomme i Ribe.

Foreningen Gammelt Præg har til formål at restaurere og vedligeholde foreningens nuværende og senere erhvervede bevaringsværdige, gamle ejendomme, samt at yde støtte til bevaring af Ribes gamle huse og dertil knyttede miljø.Gammelt Præg stammer helt tilbage fra 1899, hvor der blev dannet en turist- og bevaringsforening, og i 1963 vedtog Ribe Kommune bevaringsbestemmelser for hele den gamle bykerne. Ribe er således i dag særdeles velbevaret med mere end 100 fredede huse.

Erstatninger

Fjernes de tre værker vurderer Teknik & Miljø-forvaltningen, at det kan have uoverstigelige konsekvenser for både kulturmiljøet og hele Ribes fundament, som bygger på kultursvampen, og som følge heraf har Teknik & Miljø holdt møde med Slots- og Kulturstyrelsen samt Miljøstyrelsen om et oplæg til statsligt finansieret projekt, hvor man leder en større del af vandet igennem Stampemølleåen som alternativ til fjernelse af de tre stemmeværker.

Men forslaget møder allerede inden mødet i Teknik & Byggeudvalget massiv modstand.

- Vi kan risikere massive sætningsskader i byen, hvis man vil lede vandet uden om Ribe. Vi kan allerede nu se uforklarlige sætningsskader på byens gamle ejendomme, som vi mener kan skyldes, at vandet i vandløbene allerede er faldet, og at der som følge heraf er ved at ske en udtørring af fundamentet under vores bygninger. Jeg håber, politikerne er klar over konsekvenserne, hvis de siger ja til dette fatale projekt for Ribe, siger Allan Sørensen, der mener det er en helt gal proces, forvaltningen har indledt.

Allan Sørensen forklarer desuden, at hvis projektet godkendes, så går man hos Gammelt Præg i gang med en overvågning med det formål at lave gruppesøgsmål, hvis der som følge af projektet skulle ske skade på husene.

- Det vil kunne medføre store erstatningssager, hvis man beslutter at føre vandet uden om det centrale Ribe og igennem Stampemølleåen, og mere generelt synes jeg, at der nu er flere vandløb omkring Ribe, som man er ved at ødelægge på grund af manglende vedligehold, siger Allan Sørensen, der håber politikerne vil træde i karakter og sige fra overfor forslaget om at lede vandet uden om Ribe.