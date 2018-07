Esbjerg Kommune advarer om skybrud: Det kan blive vildt

Esbjerg: Efter dage med hedebølge og tørke vurderes vejret nu at skifte til skybrud, torden og kraftige vindstød.

Esbjerg Kommunes beredskab er således lørdag eftermiddag gået ud med en advarsel:

"Der er risiko for voldsom vejr med torden og skybrud i eftermiddag og aften, og det kan godt gå hen at blive ret vildt. Så skal I hjemmefra i dag, er det en rigtig god idé at sikre, at tagrender er rene og døre og vinduer er lukkede," hedder det i en beredskabsmeddelelse.

Ifølge et varsel fra DMI kan der falde mellem 25 og 35 millimeter regn i Esbjerg Kommune i tidsrummet mellem klokken 16 og 21. Skybrud er ifølge DMI, når der kommer 15 millimeter eller mere på 30 minutter.

Desuden er der risiko for kraftig torden og vindstød op til 15 meter i sekundet.

Sidste sensommer blev Esbjerg ramt af flere kraftige skybrud, som blandt andet resulterede i at vand trængte ind i indkøbscentret Broen Shopping, og hele kvarteret omkring Ringen ved Lergravssøen stod under vand.