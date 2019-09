Ribe: Hos Esbjerg Kommune opstod ideen om at bruge den afskårne grøde til noget fornuftigt for år tilbage hos én af kommunens erfarne å-mænd, Finn Stokbæk.

- I første omgang blev en mindre portion grøde kørt til Ribe Biogas, men det daværende anlæg kunne ikke håndtere sådan en type plantemateriale, fortæller Tomas Jensen fra Natur & vandmiljø ved Esbjerg Kommune. Han er idag en af hovedkræfterne bag projektet, og forklarer, hvordan Ribe Biogas i foråret 2019 henvendte sig til Esbjerg Kommune med ny viden og med besked om, at deres anlæg var opgraderet, så de var klar til at prøve igen.

- Det er især fra de store vandløb, hvor grøden skæres med båd, at der leveres grøde til Ribe Biogas. Når grøden er opsamlet, skal den først ligge til afvanding for at smådyr og ål kan finde tilbage til vandløbet, men inden to døgn skal grøden være fjernet, for så begynder de processer, som Ribe Biogas gerne skal udnytte, siger Tomas Jensen og forklarer, at hvis den ikke fjernes her, begynder den at afgive saft, der kan gøre skade i vandløbene, og udvikle gasser der kan genere naboerne.