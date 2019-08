Esbjerg Havn sætter anlæggelse af omdiskuteret havneø på pause

Esbjerg Havn skal være klar til regeringens klimapolitik, som blandt andet indebærer en energiø i Nordsøen og en femdobling af den nuværende installerede havvind i dansk farvand. Samtidig er planlægningsarbejdet for den omdiskuterede havneø mod Fanø forsinket, så nu anmoder havnen om at få denne etape udskilt af den samlede havneudvidelse.

Esbjerg: Esbjerg Havn sætter udvidelsen med den omdiskuterede havneø mellem Esbjerg og Fanø - den såkaldte etape 6 - på pause. I stedet vil havnen prioritere og fokusere på etape 5-udvidelsen, som indebærer en forlængelse af områderne i Østhavnen indenfor havneområdet - og dermed udenfor Vadehavets Natura 2000 område. Havnens bestyrelse har således anmodet sin ejer Esbjerg Kommune om, at myndighedsbehandlingen af den i alt en million kvadratmeter store havneudvidelse til omkring en milliard kroner deles i to - med fokus på etape 5. Stillingtagen til en senere etape 6 vil fortsat ligge inden for havnens langsigtede udviklingsperspektiver. Årsagen til havnebestyrelsens beslutning er ifølge havnen, at miljøkonsekvensrapporten for havneøen (etape 6) er forsinket, da såkaldte modelleringer og afrapportering af vand- og sedimentforhold har vist sig væsentligt mere tidskrævende end først antaget. Samtidig spiller også den nye regerings klima- og energipolitik en betydelig rolle. I aftalegrundlaget mellem den nye S-ledede regering og De Radikale, SF og Enhedslisten hedder det, at skal der arbejdes for, at Danmark senest i 2030 bygger den første energiø i Nordsøen, og at den skal have en samlet kapacitet på mindst 10 GW. Til sammenligning er er i dag installeret cirka 2 GW havvind i dansk farvand. Før sommerferien meddelte vindindustrien og energiministerierne omkring Nordsøen også ved et møde i Esbjerg, at man vil gøre Nordsøen til et Silicon Valley for havvind.

Sagen kort Esbjerg Havn meddelte tilbage i sommeren 2017, at man ønskede at udvide den eksisterende Østhavn med yderligere en million kvadratmeter, den såkaldte etape 5 og 6, som blandt andet indebærer en anlæggelse af en havneø mellem Esbjerg Havn og Fanø.Imidlertid har modstanden været stor på Fanø, og Fanø Byråd har adskillige gange givet udtryk for sine bekymringer for havneudvidelsen konsekvenser for Vadehavet.



Fanø har blandt andet søgt hjælp hos FN-organet Unesco, haft foretræde i Folketinget og skrevet en brev til de tyske og hollandske miljøministre.



Nu ønsker Esbjerg Havn ansøgningen til myndighederne vedrørende havneøen (etape 6) udskudt for at komme hurtigere igennem med etape 5.

Esbjerg må være klar Desuden erkender havnedirektør Dennis Jul Pedersen, at man ikke ønsker at løbe den risiko, at havneøen underkendes af myndighederne og dermed også forsinker etape 5. - Esbjerg Havn ser nu, at mulighederne øges i takt med planer for installationer af havvind i Nordsøen og det er derfor påkrævet at den planlagte etape 5 prioriteres, så den kan tages i brug i 2026, siger Dennis Jul Pedersen og tilføjer: - Markedsmæssige forhold tilsiger, at en havneudvidelse vil give vækst, og det er meget vigtigt, at etape 5 udføres som planlagt. Dette behov er meget konkret og vigtigt både lokalt og nationalt. Havnedirektøren suppleres af sin bestyrelsesformand Flemming N. Enevoldsen: - Esbjerg Havn er et meget vigtigt knudepunkt for udbygningen af havvind. De meget positive udsigter og store planer inden for relativt kort tid gør, at vi må være klar.

Lang anlægsfase Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) anfører samtidig, at det er afgørende for Danmark og for det sydvestjyske område i særdeleshed, at Esbjerg Havn også i fremtiden kan imødekomme behovet for arealer og havnekajer til vind industrien. - Det skaber mange arbejdspladser, som vi med denne rettidig omhu kan fastholde og øge her i området, og samtidig understøtte de grønne ambitioner især i landene rundt om Nordsøen, fremhæver borgmesteren. De praktiske omstændigheder omkring etape 5 vil kræve mere end 500.000 kubikmeter sand. Sandet vil blive oprenset fra indsejlingen til Esbjerg og sikrer at havneudvidelsen er økonomisk bæredygtig. Til gengæld vil det også tage mere end fem år at færdiggøre udvidelsen, hvilket ifølge havnedirektøren også gør det vigtigt med en fremskyndelse af projektet.