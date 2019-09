Esbjerg Havn kan blokere for boliger på Dokken

Selv om direktør Bjarne Pedersen har en 100-årig lejekontrakt på Dokken-arealet, kan han ikke uden accept fra ejeren af grunden få en byggetilladelse, mener direktør for Teknik & Miljø. Bestyrelsesformand for Esbjerg Havn erklærer et personligt forbehold.

Bjarne Pedersen har en lejekontrakt på Dokken-arealerne, og da den kontrakt blev indgået i 2005 havde den en varighed på 100 år og 11,5 måneder. Bjarne Pedersen mener på sin side, at længden af lejekontrakten er at sidestille med et de facto ejerskab af arealerne, og han hævder derfor, at projektets virkeliggørelse alene afhænger af byrådets accept.

Fuldmagt

Men på Esbjerg Rådhus ser man tingene lidt anderledes i forhold til mulighederne for virkeliggørelsen af Bjarne Pedersens nye og ændrede boligprojekt. Direktør Erik Jespersen forklarer:

- Det er korrekt, at en kommune altid kan vedtage en lokalplan for en ejendom i kommunen, hvis den er i overensstemmelse med kommuneplanen. Normal praksis er, hvis en privat bygherre kommer og anmoder os om at sætte gang i en lokalplan, kræver vi samtykke fra grundejer, så der ikke er tvivl. Et samtykke i den fase er ikke noget krav - det er byrådet, der bestemmer det. Men ét er formalia - noget andet er, at det vil være sjældent for at sige det mildt, at vi imod en grundejers udtrykkelige ønske planlægger for så stort et projekt, siger Erik Jespersen og fortsætter:

- Derimod er det sådan, at skal man skal bygge noget efter, at der er vedtaget en lokalplan, er det nødvendigt med en byggetilladelse. Og dén kræver principielt en fuldmagt fra ejeren af arealet. Jeg kan ikke se, at længden af et lejemål skulle ændre på det, siger direktøren.