Esbjerg Havn jubler over Danmarks nye klimapolitik

- Dette gør, at Danmark kan beholde sin position i den grønne omstilling. Offshore vind er det hurtigst voksende marked i verden og at være en del af det netværk som supporter denne udvikling er vigtigt for Esbjerg Havn, siger Dennis Jul Pedersen og fortsætter om de oplysninger, han har fået om den nye regerings klimaambitioner:

Ingen havn i verden håndterer og udskiber så mange vindmøller som Esbjerg Havn og de fire partiers konsensus om, at Danmark skal have en bindende klimalov, som skal følge nye ambitioner om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med i 1990, er sød musik i havnedirektørens ører:

Esbjerg Havn er Danmarks største havn ved Nordsøen. Esbjerg Havn er den primære service- og forsyningshavn til den danske olie- og gasindustri og et nordeuropæisk knudepunkt for godstransport, herunder særligt RoRo-transport (transport af gods på trailere, der rulles af og på skibene).Samtidig er Esbjerg Havn europæisk markedsleder, når det gælder håndtering og udskibning af vindmøller. Mere end fire femtedele af den nuværende havvindkapacitet, der er installeret i Europa, er udskibet fra Esbjerg Havn. Esbjerg Havn huser flere end 200 virksomheder, som tilsammen beskæftiger over 10.000 medarbejdere. Virksomhederne danner sammen en fuld forsyningskæde til offshore- og energiindustrien

En energiø

I forbindelse med indgåelse af det seneste energiforlig fra sidste år foreslog Socialdemokratiet, at der burde oprettes to nye havvindmølleparker udover de tre, som Folketingets partier allerede havde aftalt.

I aftalegrundlaget mellem den nye S-ledede regering og De Radikale, SF og Enhedslisten hedder det desuden, at der skal der arbejdes for, at Danmark senest i 2030 bygger den første energiø, og at den skal have en samlet kapacitet på mindst 10 GW.

Derudover peger partierne på, at Danmark skal gå sammen med de andre Nordsø-lande om at lave en fælles strategi for, hvordan havvindpotentialet bedst kan udnyttes.

Havnedirektøren ser en oplagt rolle til virksomhederne på Esbjerg Havn.

- 10 GW og en energiø i dansk farvand er konkrete og ambitiøse målsætninger. I dag er der jo kun cirka 2 GW i dansk farvand. Det er oplagt, at Esbjerg Havn og alle virksomhederne på havnen får en vigtig rolle at spille i den udbygning, siger Dennis Jul Pedersen og fremhæver samtidig, at opgaven er så stor, at den vil medføre jobskabelse i hele landet og ikke bare på Esbjerg Havn.

- Det rækker jo langt mere ud en bare Esbjerg. Det er godt for hele industrien i Danmark. Der er mange arbejdspladser i opgaven, så nu handler det om at holde fat i den forsatte vækst og de arbejdspladser, det medfører.