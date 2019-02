Esbjerg: Grammy-nomineret sanger på visit

Esbjerg: Den amerikanske sangerinde Indra Rios-Moore er en af tidens stærkeste stemmer inden for soul, gospel og americana.

Indra Rios-Moores seneste album, Heartland fra 2015, fik fantastiske anmeldelser og kastede blandt andet en amerikansk Grammy-nominering af sig.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Musikhuset Esbjerg, hvor Indre Rios-Moore kan opleves i Teatersalen onsdag 6. februar klokken 19.30.

Historien om Indra Rios-Moore begyndte i 2006, da den danske saxofonist Benjamin Trærup på en tur til USA mødte Indra. De to forelskede sig i hinanden og har siden dannet par både musikalsk og privat.

Live er de i selskab med to musikere af international klasse, nemlig Thomas Sejthen på bas og Uffe Steen på guitar.

Nu er Indra Rios-Moore klar med et nyt album, Carry My Heart, som er udgivet på det legendariske jazzselskab Verve og produceret af Jay Newland, der stod bag Norah Jones' Come Away with Me, som gjorde hende til en global sangstjerne.