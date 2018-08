Esbjerg Festuge skruer op for sporten

Esbjerg: Esbjerg Festuge tegner til at blive en storslået fest for alle esbjergensere, og nu bliver Esbjergs idrætsmekka på Gl. Vardevej også en del af festugen. I et tæt samarbejde mellem en lang række af byens klubber, foreninger, Sport & Event Park Esbjerg og Esbjerg Festuge bydes der indenfor til en idrætsfest af de helt store, når klubberne inviterer alle interesserede helt tæt på deres faciliteter og aktiviteter.

Masser af aktiviteter

Det vil være mulighed for at deltage i en lang række "kom og være med aktiviteter". Man kan f.eks. komme i Svømmestadion Danmark eller komme ind i det allerhelligste på Blue Water Arena. Derudover vil man kunne opleve spillerpræsentation af bl.a. Ribe-Esbjerg HH´s trup til den kommende sæson. På Sport & Event Park Esbjergs hjemmeside, www.sepe.dk, vil programmet løbende bliver opdateret, ligesom man kan få et overblik over hvilke klubber og foreninger, der er en del af den store idrætsfest.

Hos Esbjerg Festuge glæder man sig også over, at faciliteterne på Gl. Vardevej nu bliver en del af festen.

- Esbjergenserne har tradition for at være nysgerrige og benytte festugens mange tilbud, og med alt det der sker i området omkring og hos SEPE, giver det rigtig god mening at samarbejde omkring en spændende aften til festugens gæster, fortæller festugens Event Manager, Annette Posselt.

Udover en masse idræt, kan man også købe noget at spise i de opstillede boder eller i EfB Caféen, som i anledning af arrangementet holder åbent. Der vil desuden være konkurrencer og mulighed for at stille opklarende spørgsmål om både faciliteter og aktiviteter.