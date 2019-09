Esbjerg Festuge siger farvel til sin frontfigur

Esbjerg Festuge er blevet lagt ind under Esbjerg Kommunes Eventsekretariat, og nu har man valgt at stoppe samarbejdet med festugekoordinator og event manager Annette Posselt.

- Det skal ikke hænge på én person, og vi har flere dygtige medarbejdere, der kan bidrage med stærke kompetencer til festugen. Festugen er måske lidt atypisk, men den bliver en del af en samlet portefølje i eventsekretariatet, og en af de fordele, som jeg ser, er, at vi har et lidt bredere klaver at spille på i det, vi kan kalde afviklingsfasen. Vi har stor og god erfaring med at afvikle arrangementer, siger Villy Grøn.

Esbjerg Festuge blev pr. 01. januar 2019 organisatorisk flyttet fra Business Esbjerg til Esbjerg Kommunes Eventsekretariat.Det er Villy Grøn, der er chef for eventsekretariatet. I den forbindelse valgte tidligere borgmester i Esbjerg Kommune Johnny Søtrup at stoppe på posten som formand for festugen, og der blev ikke ansat en ny på posten.

I foråret 2019 havde hun brug for at trække stikket, og udover at have booket store dele af musikken til dette års festuge var Annette Posselt kun involveret i begrænset omfang i Esbjerg festuge 2019.

- Vi har repræsentanter fra både Musikhuset Esbjerg og Tobakken i festugens styregruppe, og det er klart, at vi vil tale med dem omkring musiknavne og lytte til de faglige input, der måtte komme. I styregruppen er vi gode til at tale sammen og trækker på folks ekspertiser, og det vil vi naturligvis også gøre i denne sammenhæng, siger Villy Grøn.

Glad og stolt

Annette Posselt understreger også, at bruddet med Esbjerg Festuge er sket i fuld fordragelighed og gensidig forståelse, og hun er taknemmelig for sin tid som koordinator.

- Jeg er superglad for og stolt over at have stået i spidsen for to festuger plus det løse, det har været en fantastisk rejse, men nu er det tid til nye eventyr, siger Annette Posselt.

- Jeg har været vild med mit festugearbejde, vild med at have mødt afsindigt mange fantastiske, passionerede, kreative mennesker - og vild med det, som de selv og vi sammen skabte. Og så vil jeg ønske eventsekretariatet alt det bedste i arbejdet med festugen - jeg vil glæde mig til at være gæst, skriver hun videre i et indlæg på sin Facebookside om bruddet med Esbjerg Festuge.

Hun ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer.

- Nu skal jeg ud og kigge mig lidt omkring og se på mulighederne, og det vil da være oplagt at benytte mig af det store netværk, jeg har arbejdet så hårdt på at opbygge i mit arbejde, siger Annette Posselt.