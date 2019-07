Esbjerg Festuge er klar med programmet

Esbjerg: Esbjerg Festuge venter om en måneds tid, og det foreløbige program er lige blevet præsenteret, og der er tale om et sandt overflødighedshorn af kulturelle arrangementer, som bare venter på at blive plukket ned af gæsterne.

Starten går fredag den 9. august, hvor borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) står for den officielle åbning på Torvet, og resten af aftenen står den på musik fra Torvescenen, først hyldest til Kim Larsen med fortrinsvis lokale musikere, dernæst bandet The Boss - en tribute til Bruce Springsteen, og endelig 80'er rock for fuld udblæsning med bandet Hair Metal Heröes.

Lørdag den 10. august tegner til at blive den travleste i hele festugeprogrammet. Der er blandt andet åbning af containerudstillingen på havnen, Hundens dag i Vognsbølparken, International Dag på Torvet, Grand Old Rock ved Restaurant Sydvesten, Opera i det fri i Byparken, The Color Run med start fra Museumspladsen og om aftenen er der "The Sound of Esbjerg" på Torvet, hvor nogle af byens natklubber og studerende går sammen om at lave en kæmpe fest.