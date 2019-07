Esbjerg: Esbjerg Energy kommer i den kommende sæson til at møde en noget anderledes modstander, når det esbjergensiske Metal Liga-hold skal spille mod det danske U20-landshold.

Det danske U20-landshold møder i bestræbelserne på at styrke forberedelserne frem til U20 VM Division 1A fire klubber fra Metal Ligaen. Foruden Esbjerg Energy er det Frederikshavn White Hawks, Herning Blue Fox og Odense Bulldogs.

- Det er et stort tiltag for ungdomsprogrammet at få så god modstand som Slovakiet, Tjekkiet og Tyskland og fire jævnt fordelte kampe mod Metal Liga-klubber. Det er virkelig godt for os. Det er et blandt flere skridt, der også inkluderer flere kampe og dage for såvel alle ungdomsårgangene hos herrerne. Det skal udnyttes, siger DIU's talentchef, Olaf Eller.

Kampen spilles lørdag den 30. november klokken 15.00 i Granly Hockey Arena. Dermed bliver Esbjerg Energy det sidste Metal Liga-hold, der møder U20-landsholdet, inden VM-holdet udtages dagen efter.