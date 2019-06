Esbjerg Cricketklub fylder 100 år

- Det bliver nogle gode dage. Vi glæder os, og det kan jeg høre på de gamle spillere, at de også gør. Den kommer formentlig til at stå på en masse røverhistorier, snakke om gamle dage og smådiskussioner om, hvilke årgange der har været bedst, griner formand for Esbjerg Cricketklub, Jakob Rubin.

Gode år for klubben

Selvom cricketsporten de seneste ti år har haft det svært i Danmark, har Esbjerg Cricket Klub i samme periode formået at holde både det sportslige niveau og medlemstallet nogenlunde stabilt.

Førsteholdet spiller i landets bedste række, og ifølge formanden har de seneste tre-fire års udskiftninger i trænerstaben på både ungdoms- og seniorholdene højnet niveauet i klubben.

- Vi spiller på et godt niveau, og det ønsker vi at blive ved med. Klubben skal forsøge at blive i elitedivisionen på seniorniveau, og så har vi et mål om at få flere unge i gang med at spille cricket, siger Jakob Rubin og afslutter:

- Nu har vi et par lange og forhåbentligt sjove dage foran os, og alt i alt er det et dejligt 100-års jubilæum at fejre for klubben.