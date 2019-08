Esbjerg City Half er klar til rekordår

Esbjerg: Søndag 18. august klokken 10.00 går starten til Esbjerg City Half, og halvanden uge før løbet har knap 1000 deltagere tilmeldt sig. Det er rekord for løbet, hvor deltagerne kan opleve Esbjerg i løbesko på både en halvmaraton og en rute på ti kilometers løb eller walk.

Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), stiller selv op til halvmaraton og glæder sig til at byde alle deltagerne velkommen til løbefest.

- Løbet har spændende nyheder på programmet i år, og både den nye rute og udvidelsen med ti kilometer gør løbet attraktivt for en bred gruppe af deltagere, så endnu flere kan tage del i Esbjergs energi. Samtidig er Esbjerg City Half et flot og aktivt punktum for Esbjerg Festuge, siger Jesper Frost Rasmussen i en pressemeddelelse.

For at skabe de bedste rammer om sikkerheden for deltagerne etableres en række begrænsninger af trafikken. Gl. Vardevej er centrum for start og mål, og strækningen fra Grådybet til Parkvej vil derfor være lukket på dagen fra klokken 08.00. Vejen vil blive åbnet igen senest klokken 14.00.

Det betyder, at tilskuerne til EfB's superligakamp mod Lyngby på Blue Water Arena klokken 14.00 skal være opmærksomme på lukningen af Gl. Vardevej i tidsrummet op til fodboldkampen. Tilskuerne opfordres til at tage cyklen til stadion, og hvis de skal køre i bil og parkere i området, er det nødvendigt at tage de to sportsbegivenheders ekstra belastning af trafikken med i overvejelserne.

Mellem klokken 08.00 og 14.00 kører buslinjerne 6C, 7C og 8C uden om Gl. Vardevej, og brugere af Sydtrafiks busser kan tjekke afgange og alternative ruter på Rejseplanen.

Bag Esbjerg City Half står Esbjerg Atletik og Motion og Sport & Event Park Esbjerg i et partnerskab med Esbjerg Kommune, og arrangørerne lægger vægt på at skabe en festlig stemning til løbet.

- Vi satser på god opbakning både i start- og målområdet og rundt på ruten, hvor byens erhvervsliv støtter op om løbet med underholdning og et boost af humør og energi til både deltagere og publikum, så Esbjerg City Half bliver en sjov og positiv oplevelse for alle", siger Anders Vesterbæk, eventkoordinator hos Sport & Event Park Esbjerg.