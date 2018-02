Erling var udsat for to indbrud i Bramming

Erling Lauridsen og hustruen Anna oplevede to gange den ubehagelige fornemmelse at have indbrud i deres tidligere parcelhus i Porsholtparken. Nu bor de på Plantagevej, og her har indbrudstyvene sværere betingelser for at begå indbrud i parrets hus.

- Det første indbrud blev begået i 2004 eller 2005. Det blev begået om natten, hvor vi lå i vores seng og sov. Gerningsmanden brød ind gennem en terrassedør. Hverken min kone eller jeg eller vores søn hørte noget. Gerningsmanden tømte min kones pung for penge, men derudover stjal de også 6500 kroner, som jeg havde liggende fra salg af juletræer for Bramming Boldklub. Det var lige før jul. Desuden stjal de 1500 kroner, som vores søn havde liggende. Så det var et udbytte over 8000 kroner, fortæller Erling Lauridsen.

BRAMMING: Anna Lauridsen lægger ikke skjul på, at hun den dag i dag stadig får det dårligt, når hun tænker tilbage på de to indbrud, hun og hendes mand, Erling, havde for år tilbage i deres tidligere hus i Porsholtparken.

Alt væltet ud

Det andet indbrud blev begået i 2010, og det fandt sted i dagtimerne.

- Vi kom hjem fra arbejde, og kunne se, at skufferne i baggangen stod åbne. Det gør de normalt ikke, og efterhånden som vi kom ind i huset kunne vi se, at alt indhold i skuffer og skabe var væltet ud. Det var et voldsomt syn, og så erfarede vi, at vores computer, sølvtøj og alle Annas smykker var blevet stjålet, og det samme var et smukt gammelt lommeur af guld, som jeg havde arvet, fortæller Erling Lauridsen.

Nu bor parret på Plantagevej, der som bekendt er en befærdet vej.

- Her forventer vi ikke indbrud fra forsiden af huset, om omme bagved har vi et højt rækværk, som eventuelle gerningsmænd skal have en stige for at komme op over. Jeg ved, at de i Porsholtparken har fået nabohjælp. Vi var ikke de eneste, som havde indbrud derude, hvor tyve desværre har meget let ved at slippe uset væk, siger Erling Lauridsen.