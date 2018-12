Erindringsdans rykker ind på alle Esbjergs plejehjem

Esbjerg Kommune har fået uddannet instruktører, så man kan tilbyde erindringsdans på samtlige plejehjem. Dansen er god til at ruske op i slidte hukommelser.

Esbjerg Kommune: Når sindet er ved at være lidt slidt, og hukommelsen har set bedre tider, er den bedste medicin i mange tilfælde en tur på dansegulvet. Det viser erfaringen fra blandt andet plejecenteret Esehuset i Esbjerg, der var det første i Esbjerg Kommune til at indføre erindringsdans. Resultaterne og erfaringerne er så gode, at Esbjerg Kommune vil have erindrinsdans bredt ud til samtlige 16 plejehjem, og nu er man kommet et stort skridt nærmere opfyldelse af den ambition. Der er netop blevet uddannet små 20 nye instruktører i erindringsdans, en eller to fra hvert plejehjem, så fra årsskiftet er dansegulvet kridtet op. - Vi lavede en undersøgelse sidste efterår, hvor vi spurgte de ældre, hvad de ønskede sig, og hvad de kunne tænke sig at bruge deres klippekort til, og det var blandt andet musik, sang, dans og berøring, der dukkede op i svarene, og alt det kan vi give dem gennem erindringsdans. Hvis man deltager helt almindeligt i erindringsdans, koster ikke et klip i kortet, det gør det kun, hvis man ønsker en personlig ledsager til dansen, fortæller Vicky Andersen, der er konsulent ved Sundhedscentrene i Sundhed & Omsorg.

Erindringsdans Esbjerg Kommune har fået uddannet små 20 medarbejdere fra sine plejehjem til instruktører i erindringsdans.Det er sket i samarbejde med Alzheimerforeningen, og uddannelsen har taget to dage.



Torsdag blev instruktørernes uddannelse fejret og markeret med kage og en hilsen til medarbejderne på plejehjemmene fra politikerne i Sundhed & Omsorgsudvalget.

Åben for alle Og det er ikke kun demente borgere, der har stor gavn af en tur på dansegulvet, understreger direktør i Sundhed og Omsorg, Arne Nikolajsen. - Vi har oplevet rigtig god respons på dansen fra demente borgere, men det er alle ældre, der har gavn af det. Det giver motion, træning og socialt samvær, og det er specielt dansetrinene og den velkendte musik, der kan ruske op i hukommelsen og give de her opblomstringer, hvor der kommer lys i øjnene og smil på læberne hos seniorerne, siger Arne Nikolajsen. Han har ikke et eksakt tal på, hvad det har kostet at få uddannet danseinstruktørerne, men det er et meget beskedent beløb. - Vi synes, det er en rigtig god ting at kunne tilbyde beboerne på vores plejehjem, og så er erindringsdans også åben for andre borgere, der har lyst til at være med, understreger Arne Nikolajsen.

Øjenkontakt På Østergården i Gørding er det sygehjælper Britta Nordby, der er blevet uddannet som instruktør i erindringsdans, og det vigtigste er engagementet. - Man skal selv ville det, og jeg brænder virkelig for det, for jeg ved, hvad det giver de ældre. Øjenkontakten er meget vigtig. Jeg er den type, der synger med på sangene, og jeg kan mærke, at det smitter. Jeg sørger altid for at byde hver enkelt velkommen og sige godt, at du kom. De skal mærke, at de er velkomne, og at vi er sammen om det, siger Britta Nordby. Der har været erindringsdans på Østergården tidligere, men nu bliver det med en uddannet instruktør sat lidt mere i system. - Vi vil danse erindringsdans hver tirsdag hver anden måned, så der også bliver lidt ophold i det. Det er dansktopmusik som for eksempel Birthe Kjær og sanglege fra de ældres egen barndom, der typisk er på cd-afspilleren. Vi slutter altid af med "Den allersidste Dans" med Kim Larsen og "Skuld gammel venskab rejn forgo", hvor vi danner en kreds og siger tak for i dag, fortæller Britta Nordby.