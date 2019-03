Erhvervsvirksomheder for fordel af forsøg med udvidet åbningstid på genbrugsstation

Fra den første april indledes et forsøg med udvidet åbningstid for erhverv på Måde Genbrugsplads. Pladsen vil være ubemandet, og tilbuddet gælder kun erhverv tilmeldt affaldsordningen "Gen Bizz".

Esbjerg: Erhverv kan mod betaling aflevere affald på kommunens fire genbrugspladser. Når personalet åbner portene på pladserne klokken 09.00, holder erhvervsbiler ofte klar til at læsse affald af. Men fra første april kan virksomheder, der er tilmeldt den kommunale erhvervsaffaldsordning "Gen Bizz", selv lukke sig ind på Måde Genbrugsplads fra klokken 07.00 morgen.

- Vi lægger vægt på at sikre en god service for brugerne af vores genbrugspladser. I forbindelse med den nylige modernisering af Måde Genbrugsplads var vi opmærksomme på erhvervslivets ønske om længere åbningstider. Derfor har vi klargjort portene på pladsen til at kunne åbne automatisk, og det giver os mulighed for at prøve, om en udvidet åbningstid vil blive benyttet, fortæller Søren Heide Lambertsen (S), formand for Teknik & Byggeudvalget.

- I en forsøgsperiode på fem måneder kan erhverv, der er tilmeldt vores "Gen Bizz" ordning, alle ugens dage komme ind to timer før, og i hverdagene en time efter normal åbningstid. I de tidsrum vil pladsen være ubemandet, men med et "Gen Bizz-kort" kan erhverv selv lukke sig ind, siger han og fortsætter:

- Vi håber, at den gode affaldssortering fortsætter i de timer, der ikke er personale på pladsen, så de udvidede åbningstider viser sig som en succes både for brugerne og miljøet. Til september evaluerer vi forsøget, og vurderer hvordan det fremtidige serviceniveau både for erhverv og borgere skal være på vores genbrugspladser.