Erhvervsmægler: Detailhandlen i Esbjerg er under pres, men også fyldt med muligheder

Der er blevet flere ledige butikslokaler i Esbjerg, men Nordicals Esbjerg mener, at detailhandlen er på vej gennem en transformation, og den nuværende situation med større tomgang giver mulighed for at nytænke sin strategi for fysisk tilstedeværelse i byerne.

Esbjerg: Internethandel og radikale ommøbleringer i butiksstrukturen som følge af ankomsten af et nyt centralt beliggende indkøbscenter, Broen Shopping, har sat detailhandlen i Esbjerg under pres. Men detailhandlen i landets femtestørste by er også fyldt med muligheder. Det mener René Lennart Madsen, der er medindehaver af Nordicals Esbjerg, tidligere Nybolig Erhverv. - Vi mærker i Esbjerg, at detailerhvervet er under pres. Vi har cirka 10 ledige lejemål i Kongensgade i Esbjerg lige nu, hvor et nyt storcenter i enden af gågaden har været med til at sætte pres på. Det påvirker de andre forretninger, fordi alle udlejede detailforretninger smitter positivt af på hinanden i en gågade, da de hver især bliver et trækplaster for gågaden, siger han i pressemeddelelse. Ifølge Ejendomstorvet.dk, der er landets største portal for erhvervslokaler og erhvervsejendomme, er tomgangs-procenten inden for butik og detail på landsplan steget med 12 procent fra marts 2018 til marts 2019, så 6,4 procent af alle butiks- og detaillokaler nu står tomme. Den samme udvikling har man også mærket i Esbjerg, oplyser Rene Lennart Madsen,.

Butikker som udstillingsvindue Situationen med højere tomgang på landsplan er dog ikke udelukkende dårligt nyt, mener René Lennart Madsen. Nordicals Esbjerg-medindehaveren tror ikke, at den fysiske detailhandel er på vej ned i afgrunden. Tværtimod forventer han, at branchen er ved at genfinde sig selv. - Den fysiske detailhandel går gennem en transformation, hvor den skal finde nye ben at stå på. Vi kommer til at se, at virksomheder vil bruge de fysiske butikker på en anden måde end den traditionelle, vi kender. Det kan være som showrooms, det kan være med en højere vægt på oplevelser i forretningen eller meget højt serviceniveau. Vi har set det med Fætter BR, som - efter at Salling Group har overtaget forretningen - bruger de fysiske lokaler mere som et udstillingsvindue og kobler det sammen med webhandel, siger Rene Lennart Madsen.

Flytter i gågaden Han mener derfor også, at den nuværende situation med flere ledige lejemål er en god mulighed for både butikskæderne, men også enkeltstående forretninger, til at revurdere deres strategi for tilstedeværelsen i midten af de danske byer. - Vi står også for udlejningen i Esbjerg Storcenter, som ligger i udkanten af byen. Her oplever vi også en stigende interesse fra både kæder og mindre virksomheder, fordi man kan få mange kvadratmeter til en lavere pris. Den kombination passer bedre til nogle forretninger i forhold til at betale mere per kvadratmeter for at ligge i gågaden. Samtidig kigger nogle af de nuværende forretninger i gågaden på, om det giver bedre mening for dem at flytte til et af de tomme lejemål i gågaden. Så den nuværende situation giver mulighed for at gentænke strategien, lyder det fra René Lennart Madsen.