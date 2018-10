De er som nat og dag, men supplerer på forunderlig vis hinanden som dun og dyne. Som skæve sjælefrænder har Ea Gram-Rankin og Pernille Slinkert fundet fodslag i deres fælles passion for at sætte noget i værk. Med afsæt i egne erfaringer er de klar til at turnere med en række foredrag om iværksætteri, og håbet er, at de kan få andre til at droppe lønmodtagertilværelsens tryghed og følge i deres fodspor.