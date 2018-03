Erhvervsdrivende ønsker svar i forhold til køb af Remisen

Ribe: Sagen om fremtiden for den gamle remisebygning på Seminarievej har ligget totalt stille siden efterårets valgkamp, så ønsker lokale erhvervsdrivende stadig svar på, hvorvidt de får mulighed for at købe den gamle Remisebygning på Seminarievej, der i dag ejes af Esbjerg Kommune.

En af dem er Ribe Bryghus, der i oktober meldte offentligt ud, at de gerne ville købe remisen. Dengang forklarede brygmester Lars Nielsen til JydskeVestkysten, at man et år tidligere havde rettet henvendelse til Esbjerg Kommune med den baggrund, at bryghuset godt kunne være interesseret i at købe bygningen, og selv om alle under valgkampen i efteråret 2017, blandt andet medlem af teknik & byggeudvalget Alex Sørensen, synes det var en rigtig god idé, så har Ribe bryghus intet hørt fra Esbjerg Kommune siden.

- Vi hører selv rygter om, at vi allerede har købt bygningen, eller at andre har fået lov til at købe den. Vi ved ingenting, udover at den skulle have været til politisk behandling i efteråret, men aldrig kom det, og vi har intet konkret hørt fra kommunen, siger brygmester Lars Nielsen og forklarer, at man stadig er interesseret, og afventer det videre forløb.

- Vi er stadig i en proces, hvor vi skal gøre op med os selv, hvordan vi skal udvikle bryggeriet, for som det er i dag, så er vi presset på både pladsen og produktion. Vi vil stadig rigtigt gerne flytte til remisen, og har planer for, hvordan vi vil udvikle bygningen og hele området, siger Lars Nielsen.