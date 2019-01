Erhvervschef: De færreste byer på Ribes størrelse kan klare så mange lukninger

Ribe: Alene inden for den seneste uge er tre butikker og restaurationer lukket i Ribe. Senest Restaurant Kolvig i Ribes Gågade, men til gengæld er det meldt ud, at tøjbutikken Only åbner ny butik i Ribe til foråret, men erhvervschef hos Business Esbjerg, Karsten Rieder, er ikke for alvor er bekymret for Ribes fremtid.

- Jeg synes, bekymret er et for hårdt ord at bruge, men det er klart, at når man ser tallet stige, som det gør netop nu, skal man være ekstra opmærksom, siger Karsten Rieder og forklarer, at Ribes omdømme trods de mange lukninger stadig er godt.

- De store kæder, der altid scanner Danmark for at finde nye steder at åbne op, de spørger altid til Ribe, når de henvender sig igennem Business Esbjerg. Only, som åbner i Ribe til foråret, er et godt eksempel, og det samme er Normal. De store kæder laver deres forarbejde grundigt og professionelt, og her ser vi, at rigtigt mange spørger interesseret til Ribe, siger Karsten Rieder, der mener Ribe har en god fremtid som handelsby.

- Mit indtryk er, at der stadig er rigtigt mange velfungerende butikker, og selv om flere nu er lukket mener jeg ikke der er grund til blive alt for negativ. I stedet skal vi måske se på, om vi kan lave en mere langsigtet plan, og om vi i samarbejde måske kan gøre tingene anderledes i fremtiden, siger Karsten Rieder, der dog ser situationen i Ribe netop nu som en atypisk situation, selvom der altid vil være en naturlig udskiftning i en handelsby som Ribe.

- Det er de færreste byer på Ribes størrelse, der vil kunne klare en så stor mængde lukninger. Ribe har som by bare et rigtigt godt udtryk med en god bredde i butikslivet og har også turistkortet på hånden, som ingen andre har herhjemme, siger Karsten Rieder.