Erhvervsboss: Universitet i Esbjerg skal have sin egen identitet

- Som det er i dag, er universiteterne i Esbjerg underafdelinger af universiteterne i Aalborg og Odense. Det mener jeg, vi skal væk fra. Aalborg og Odense kan stadig have en rolle, men samarbejdet må gerne være mere ligeværdigt, og et universitet i Esbjerg skal have sin egen identitet, siger Søren Nørgaard Thomsen, der understreger, at han ikke har taget stilling til, hvordan tingene praktisk skal foregå, men at han blot udtrykker en ambition, der bør arbejdes med styregruppen.

Esbjerg: Et universitet i Esbjerg bør have sin egen identitet for at blive en succes.

Det rigtige for byen

Søren Nørgaard Thomsen siger også, at Blue Water Shipping meget gerne vil samarbejde omkring situationen og bidrage med studiejob, men det handler i højere grad om at gøre det rigtige for byen.

- Det naturligvis vigtigt, at uddannelserne kan forsynes erhvervslivet med arbejdskraft, men mit overordnede fokus handler om byens image. Vi skal have nogle uddannelser, som Esbjerg kan blive kendt for, og som kan lokke unge mennesker hertil, siger Blue Water-direktøren.

Også topchefen hos Viking Life-Saving Equipment, Henrik Uhd Christensen, er blevet bedt om at deltage i styregruppen. Han har igennem længere tid haft fokus på byens ønske om at styrke uddannelsesmiljøet.

- Vi er stærkt interesseret i byen ve og vel, og vi har sammen med det øvrige erhvervsliv en interesse i, at området kan være mere eller mindre selvforsynende med kvalificeret arbejdskraft, siger Henrik Uhd Christensen.

Fra Business Esbjerg er bestyrelsesformand Flemming N. Enevoldsen repræsenteret i styregruppen.

- Flere relevante studiepladser er ufattelig vigtigt for byen og landsdelen. Det er afgørende for Esbjergs langsigtede udvikling, at vi har et rigt udbud af videregående uddannelser, som gør det attraktivt for de unge at vælge byen til. Det er en forudsætning for vækst og udvikling, at vi selv kan uddanne en betydelig del af den kvalificerede arbejdskraft, og vi ved, at de unge er sværere at tiltrække, hvis de først har læst i en anden by og slået rod der, siger Enevoldsen.

Esbjerg Kommune er igennem en årrække ikke lykkedes med at indfri målsætningen om en markant vækst i antallet af studerende i byen.