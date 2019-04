Erhvervs- og turistdirektør foretrækker en bredere hovedvej 11

Punktvise forbedringer af Hovedvej 11 er en "discountløsning", mener Finn Erik Kristiansen, der er direktør for ProVarde. Han prioriterer en bredere hovedvej 11 over en ny vej til Esbjerg.

- Det kan meget vel være, at det løser problemet her og nu. Det gjorde E45 (motorvejen, som nu skal suppleres af en motorvej mere, red.) også, da man byggede den. Det var fint på det tidspunkt. Det bliver det bare ikke ved med at være. Det er sådan set det, der er min pointe, siger han.

Finn Erik Kristiansen kalder løsningen til 150 millioner kroner for en discountløsning, selvom Vejdirektoratet vurderer, at trængselsproblemerne ikke skyldes selve vejen, men kødannelser i endepunkterne ved Varde og Korskro.

Vejdirektoratets hovedforslag er at lave punktvise forbedringer for 150 millioner kroner, og både transportministeren og transportordfører Kim Christiansen (DF) fortæller, at der endnu ikke er taget stilling til, om der skal bygges den dyre eller billigere løsning.

Varde: Der er brug for en 2+1-vej mellem Varde og Korskro. Det mener Finn Erik Kristiansen, direktør for ProVarde, der arbejder med udvikling af både erhverv og turisme i Varde Kommune.

Her er den linjeføring, som Varde Kommune forestiller sig en ny vej mellem Varde og Esbjerg kunne have. Som det ses, kan vejen ende både i rundkørslen, hvor Nordre Boulevard ender mod syd og i det kryds, hvor man kan fortsætte ad Østre Omfartsvej. Illustration: Varde Kommune

Bredere vej er førsteprioritet

En tredje løsning er at bygge en helt ny vej mellem Varde og Esbjerg. Det er en løsning, som borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) foretrækker, og også to byrådsmedlemmer i Varde har talt varmt for denne løsning på Facebook.

Finn Erik Kristiansen siger, at hans drømmescenarie er at få begge dele. Men skal han vælge, så foretrækker han en bredere hovedvej 11. Hans pointe er, at en ny vej kun aflaster hovedvej 11, hvis bilerne fordeler sig jævnt. Det er svært at styre, og hvis alle vælger at bruge én af vejene, så løser den nye vej intet.