Erfaren leder overtager Riberhus Privatskole

Ribe: Det er Søren Ernst Lüdeking, der bliver ny leder af Riberhus Privatskole.

Han starter i jobbet 1. oktober, og han får derfor som første vigtige opgave at gennemføre skolens flytning fra seminarieHuset til lokalerne, der huser Handelsgymnasiet Ribe.

Han skal dermed sikre, at kulturen flytter med ud i de nye lokaler, så skolen bevarer dens identitet.

- Det er klart, at flytningen af skolen bliver min første store opgave. Det er en opgave, som jeg ser frem til, og som jeg føler mig gearet til. Da jeg var på ungdomshøjskolen byggede vi i flere omgange, så jeg er klar til at stå forrest i flytningen. Det er vigtigt, at vi får flyttet den gode kultur med ud i de nye bygninger, siger Søren Ernst Lüdeking.

- Skolen sender et stærkt signal om deres ambitioner, når de bygger en hal for at fortsætte deres fokus på idræt, og det glæder mig rigtig meget. Det passer mig rigtig godt at komme til en institution, der er tydelig med deres ambitioner, og hvad de vil. Jeg glæder mig til at mærke, hvad det er de gør godt på Riberhus Privatskole, for deres fokus på faglighed betyder, at skolen løfter eleverne og skaber succes.

- Jeg har hjertet i Ribe, og jeg er en del af byens liv, og det betyder også rigtig meget for mit valg af skole.

- Da jeg var konsulent, fandt jeg ud af, at jeg ikke var så vild med at sætte opgaver i søen uden at følge det videre arbejde. Men jeg er mere til det lange seje træk, som jeg tog på ungdomshøjskolen, og det forventer jeg også skal ske her.