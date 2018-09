Erfaren læge i Ribe giver plads til yngre kræfter

Ribe: Siden 1992 har den praktiserende læge, Kirsten Beim drevet sin praksis i Lægehuset i Ribe. Men 31. december 2018 slutter den æra, idet hun går på efterløn og overlader sin praksis til den 37-årige Marie Lilbæk.

For Kirsten Beim er det en stor glæde, at hun har solgt sin praksis til netop Marie Lilbæk.

- Jeg havde planer om at gå på efterløn indenfor de nærmeste år, men Marie er klar til at blive praktiserende læge nu, og hun vil gerne overtage min praksis. Det tilbud kan jeg naturligvis ikke sige nej til, og slet ikke i en tid, hvor det kan være svært at få læger her til Vestjylland. Marie har været tilknyttet Lægehuset og min praksis tre gange, så vi kender hinanden, og jeg er ikke i tvivl om, at hun er den rigtige til at overtage min lægegerning, siger Kirsten Beim.