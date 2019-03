Er du lidt halvsløj: Tag til sundhedsdag

Lungemaskinen strejker

Esbjerg: Er du lidt halvsløj? Eller hoster din halvgamle far eller mor lidt rigeligt her i denne våde vinter?

Så vil et besøg på Fovrfeldt Ældrecenter måske være en god idé. Ikke fordi du - eller dine forældre - er klar til plejehjemmet på grund af hosten. Men fordi der er sundhedsdag på ældrecentret torsdag klokken 09.30-12.30.

Her kan du og alle andre få tjekket deres blodtryk, du kan møde alternative behandlere, få fodpleje og snakke med repræsentanter for Lungeforeningen, høre om inkontinens og magnetsmykker. Du kan dog ikke få målt din lungekapacitet i denne omgang, for foreningens maskine er gået i stykker - måske var der her et godt velgørende formål at putte lidt penge i for interesserede?