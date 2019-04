På Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg oplever de en stigende tendens med elever, der henvender sig, fordi de føler sig ensomme eller alene. Derfor prøver skolen at modarbejde ensomhed ved at invitere 250 elever, naboer og samarbejdspartnere til fællesspisning.

Esbjerg: - Jeg ser glad ud, men er trist indeni.

Sådan svarede 41 ud af i alt 176 elever på Social- og Sundhedsskolen i et digitalt spørgeskema i slutningen af 2018. Det var en melding, der talte ind i skolens uddannelsesvejleders oplevelser gennem det seneste år. De havde nemlig lagt mærke til, at flere elever henvendte sig med udfordringer og problematikker, der egentligt handlede om ensomhed.

- Vi har mange elever, der banker på døren og spørger, om vi har tid til at tale. På den måde har vi fundet ud af, at der er flere elever, der føler sig alene. De kommer ikke og siger, at de er ensomme, men de kommer og snakker om stress, udfordringer i skolen, angst eller andet i privatlivet. Her finder vi ud af, at de ikke har nogen at snakke med. Vi oplever, at der er elever, som kommer på skolen og følger undervisningen, men når de så går hjem, ser de ikke andre mennesker. Der er også nogle, som deltager aktivt i timerne, men som sidder selv i frikvartererne, siger uddannelsesvejleder Anne-Mette Holm Sørensen. Hun er en af skolens ansatte, der har elevsamtaler.

- Vi har ingen statistik, der beviser tendensen med ensomhed, men vi mærker det, når vi snakker med eleverne, siger hun.

Som konsekvens af ensomheden peger Anne-Mette Holm Sørensen på, at elevernes situation kan stå i vejen for deres læring og præstation under eksaminerne.