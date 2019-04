Enorm udvikling: Tyske venner er begejstrede for Storkesøen

- Det er helt perfekt. Her er alt, hvad vi har brug for. Der er god plads i hytten og faciliteterne er perfekte, konstaterer Hörby Heinemann.

Sidste år havde han for første gang sin gode ven Hörby Heinemann med på ferie ved søen i Ribe, og de to erfarne, tyske lystfiskere er igen i år sammen på en fem dages lystfiskerferie ved Storkesøen. I år bor de i én af de helt nye fire personers hytter på 45 kvadratmeter, som blev taget i brug i sidste uge.

Florian Jahn og hans kammerat har hver købt et fiskekort, som giver adgang til tyve timers fiskeri ved Storkesøen. Det betaler de 88 euro - 640 kroner - for. Derudover betaler de 28 euro for at have hunden med på fem dages lystfiskerferie ved Storkesøen i Ribe.

Fair pris

De to tyske gæster betaler 435 euro for de fem dage overnatning i den meget veludstyrede hytte - cirka 3250 kroner - og den pris finder de meget rimelig.

- Ja, det er en fair pris med så gode faciliteter. Til hvert hus er der et fryserum. Jeg forventer da, at jeg skal have mellem ti og tyve ørreder med hjem til Tyskland. Min mor driver et hotel med tilknyttet restaurant, og fiskene jeg fanger her i Ribe får min mor. Så kan hun servere dem for gæsterne på restauranten, fortæller Florian Jahn.

De to tyskere laver selv mad i hytten, men Florian Jahn understreger også, at de meget gerne søger selskab med de andre lystfiskere og gæster på pladsen.

- Det er jo ideelt, at der er en fin grillplads, hvor vi kan grille vores mad. Så drikker man en øl og falder i snak med de andre - både tyskere, men også alle andre nationaliteter. På den måde lægger pladsen her også op til godt socialt samvær med de andre gæster, lyder det fra den tyske lystfisker.