Enorm interesse for boliger ved Bramming gamle rådhus

En kødrand af mennesker var mødt frem for at blive skrevet op til nye boliger på rådhusgrunden i Bramming, ligesom flere også dukkede op for at få et sidste syn af rådhuset, inden nedrivningen påbegyndes i den kommende uge.

Ribe: Det tog vist Bramming Boligforening lidt på sengen, hvor mange der fredag eftermiddag valgte at møde op på Brammings gamle rådhus, inden nedrivningen går igang i næste uge.

Da dørene åbnede kl. 14 var der en lang kø foran indgangen og en menneskeslange hen ad fortovet, og alle var der for at se det gamle rådhus en sidste gang og for at blive skrevet op hos Bramming Boligforening, for dermed at komme på ventelisten til en af de 51 nye lejeboliger, der skal erstatte det faldefærdige rådhus.

- Det er en glædelig overraskelse, for vi havde godt nok ikke forventet at se så mange mennesker, forklarede Anders Fabricius, der er forretningsordfører for Boligkontoret Danmark, der administrerer Bramming Boligforening.

Hele arrangementet var henlagt til forhallen på det gamle rådhus, hvor ansatte hos Boligkontoret Danmark tog imod de mange besøgende, men der var lidt uoverensstemmelser omkring, hvorvidt folk skulle have muligheden for at komme rundt og se hele det gamle rådhus, inklusiv den tidligere byrådssal.

- Havde vi vist, der ville komme så mange mennesker, havde vi nok åbnet op for lidt flere rum, sagde Anders Fabricius, der dog ikke var mere striks end at han gav lov til, at de gæster, der gerne ville rundt og opleve bygningen indefra en sidste gang, fik lov til det, selv om meget er forandret fra dengang borgmesterkontoret og byrådssalen stadig var i brug.