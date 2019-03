Enigt folketing er klar med støtte til Mandø

Alle folketingets partier står bag et lovforslag, som blev fremsat onsdag og som indebærer, at Esbjerg Kommune får et årligt tilskud på 91.000 kroner til de ekstra udgifter, erhvervslivet på Mandø har med transport af varer til øen.

MANDØ: Lovforslaget har været længe undervejs, men da regeringen tirsdag holdt ministermøde stod det klart, at regeringen onsdag var klar til at fremsætte det lovforslag, som indebærer, at erhvervslivet på Mandø i fremtiden sidestilles med erhvervslivet på andre danske småøer. Konkret betyder det, at Esbjerg Kommune i fremtiden får et årligt statstilskud på 91.000 kroner, som øremærkes til at betale de ekstraudgifter, de erhvervsdrivende på Mandø har med transport af varer til øen. Ekstraudgifter, som følge af tidevandet, og som følge af, at Danske Fragtmænd opkræver en ekstra takst for leverancer af varer. Dermed sidestilles Mandø med de øvrige danske småøer, som er afhængige af deres respektive færgeforbindelser. Det er et enigt Folketing, som står bag lovforslaget, fortæller udviklingsminister Ulla Tørnæs(V) efter tirsdagens ministermøde. - I den store sammenhæng er de 91.000 kroner jo et beskedent beløb, men for de erhvervsdrivende på Mandø er det af stor betydning. Og det er et vigtigt signal at sende, at Mandø ligestilles med de øvrige danske småøer. Det retter op på den skævhed, der har været med transportordningen, hvor Mandø hidtil ikke har været omfattet, siger Ulla Tørnæs.

Skal gælde fra 1. januar 2019 Lovforslaget, som et enigt Folketing kan forventes at vedtage, indebærer, at Esbjerg Kommune får det statslige tilskud til transport af varer til Mandø gældende fra 1. januar 2019. Esbjerg Kommune får tilskuddet hvert år de følgende år, og tilskuddet bliver reguleret med en årlig pristalsregulering.

Foto: John Frikke Mandø bliver fremover tilgodeset fra Christiansborg i form af årligt transporttilskud. Det blev tirsdag vedtaget på et ministermøde. Arkivfoto: John Frikke

Tålmodighed Claus Christensen, formand for Mandø Fællesråd, glæder sig over, at Mandø nu bliver tilgodeset. - Det viser, at det betaler sig at have god tålmodighed. Det har vi haft samtidig med, at vi har presset på for at komme med i denne ordning. Det er Esbjerg Kommune, som skal administrere tilskuddet, og nu skal vi så snakke med kommunen om, hvordan det skal udmøntes. Vi har jo på Mandø et ønske om at få en ø-pedel, som måske kan stå for at administrere denne ordning. Vi skal mødes med politikerne i kommunens økonomiudvalg i næste måned og vil her drøfte sagen, siger Claus Christensen. Han fortæller, at det er Brugsen på Mandø, som er den erhvervsdrivende, der har de største ekstraudgifter til transport. Samlet har de erhvervsdrivende på Mandø ekstraudgifter på 110.000 kroner, og lovforslaget, som nu skal besluttes i Folketinget indebærer, at Esbjerg Kommune får dækket 80 procent af dette beløb. Der vil i fremtiden ske en årlig pristalsregulering af støttebeløbet.