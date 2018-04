Engageret ripenser overrækker check til retablering af smuk Ribe-ejendom

Betyder meget

Resultatet af indsamlingen endte på 2810 kr., og selv om beløbet ikke lyder meget af meget, så er det symbolikken bag det indsamlede beløb, der betyder noget for Charlotte Bladt-Hansen.

- Det er ikke pengene, der tæller, men det betyder utrolig meget for os, at mærke den opbakning der er i forhold til at gøre planerne til virkelighed, og den forståelse af at projektet først og fremmest er et forsøg på at give noget særligt til Ribe. Faktisk har vi haft svært ved at forklare mange, hvorfor i alverden man helt af sig selv vælger at nedlægge et lejemål og dermed miste en indtægt, men for os er det vigtigt, at vi alle giver noget til det helt fantastiske og unikke bymiljø som Ribe har, siger Charlotte Bladt-Hansen, mens Thomas Nielsen selv forklarer, at han er glad for roserne fra Charlotte Bladt-Hansen og at kunne bidrage til, at retableringen af Mellemdammen 18 bliver til virkelighed.